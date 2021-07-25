CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'nın kuruluşunun 3'ncü yıldönümü dolayısı ile yazılı bir açıklama yaptı. Altun, "Milli çıkarlarımız doğrultusunda, kamusal iletişim stratejisiyle, ulusal ve uluslararası boyutta ülkemizin saygınlığını koruyup, yükseltecek faaliyetler gerçekleştiriyoruz" dedi.
Cumhurbaskanlıgı Iletisim Baskanlıgı 3 yasında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.