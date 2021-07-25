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Haberler İzmir Cumhurbaskanlıgı Iletisim Baskanlıgı 3 yasında

Cumhurbaskanlıgı Iletisim Baskanlıgı 3 yasında

Cumhurbaskanlıgı Iletisim Baskanlıgı 3 yasında

25.7.2021

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'nın kuruluşunun 3'ncü yıldönümü dolayısı ile yazılı bir açıklama yaptı. Altun, "Milli çıkarlarımız doğrultusunda, kamusal iletişim stratejisiyle, ulusal ve uluslararası boyutta ülkemizin saygınlığını koruyup, yükseltecek faaliyetler gerçekleştiriyoruz" dedi.
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