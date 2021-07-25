Cumhurbaskanlıgı Iletisim Baskanlıgı 3 yasında

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'nın kuruluşunun 3'ncü yıldönümü dolayısı ile yazılı bir açıklama yaptı. Altun, "Milli çıkarlarımız doğrultusunda, kamusal iletişim stratejisiyle, ulusal ve uluslararası boyutta ülkemizin saygınlığını koruyup, yükseltecek faaliyetler gerçekleştiriyoruz" dedi.

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