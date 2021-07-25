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Haberler İzmir Dikili’de 18 dönüm makilik alan kül oldu

Dikili’de 18 dönüm makilik alan kül oldu

Dikili’de 18 dönüm makilik alan kül oldu

25.7.2021

İZMİR'İN Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan ve 18 dönüm makilik alanın zarar gördüğü yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi. Alevlere, soğutma çalışması yapan iki itfaiye aracı ile müdahale edildi. Bölgeden ayrılan diğer ekipleri geri çağrıldı. Alevler geniş bir alana yayılırken, çevredeki konutlarda yaşayanlar hotumlar ve kovalarla söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler yarım saatlik çaba sonucunda tekrar söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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