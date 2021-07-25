İşe gitmek için evden çıkmıştı! Köprü altında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, olay saat 12.30 sıralarında Ümit Mahallesi İzmir-İstanbul Otoyolu viyadüğü altında boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre yerde hareketsiz yatan bir erkeği gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin Hüseyin Özgür'e (46) ait olduğu belirlendi. Olayın yaşandığı bölgeyi güvenlik çemberine alan polisler çalışma başlatırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgede incelemede bulundu. Yapılan incelemede Hüseyin Özgür'ün başında darp izi olduğu belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan polis, Özgür'ü öldürdüğü düşünülen kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.





Hüseyin Özgür'ün gece çalıştığı fırına gitmek için evden ayrıldığı, daha sonra iş yerine gitmediği ve kendisinden de haber alınamadığı, ailesi tarafından polis merkezine kayıp müracaatında bulunulduğu öğrenildi. Evli ve 1 çocuk babası olan Özgür'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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