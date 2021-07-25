İzmir kontrolden çıkmak üzere!

TEK DOZ KORUMAZ

ŞENER, "İnsan hareketinin salgının seyrinde sıçrama yapmaması için 'çift aşılanma oranını arttırmak lazım' demekten dilimizde tüy bitti ama anladığım kadarı ile bu durum çoğu kişinin bir kulağından girip diğerinden çıkmış" dedi.

İZMİR'DEKİ aşılanma oranı hakkında da konuşan Şener, "İzmir'de aşılanma hızı iyi, oran hala düşük. Çünkü aslında çift doz aşılanma durumuna konsantre olmalıyız. Tek dozun koruyuculuğunun çok düşük olduğunu biliyoruz. Primer bağışıklama için iki doz aşı şart. Türkiye'de ilk dozu olup, bir bakayım, acelesi yok, nasıl olsa ilk dozu oldum diyen bir grup var. Vatandaşlarımızın unutmaması gerekir ki, ikinci doz süresini geçirdikleri zaman; eğer belirli bir süre içinde yapılmaz ise ilk doz da düşmüş oluyor. Yani boşa gidiyor" dedi.

TATİLCİYE KOVİD-19 ASISI ÖNERİSİ

SAĞLIK Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, tatile veya memleketine giden vatandaşlara bulundukları yerlerde Kovid-19 aşısı olmalarını önerdi. İlhan, "Aşı olmadan salgının üstesinden gelemeyiz" dedi. Prof. Dr. İlhan, iki doz aşı uygulanan vatandaşların oranının, hedef nüfusun yüzde 35'i kadar olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla son günlerde aşılama miktarının azaldığını belirten İlhan, bayramdan sonra bu oranın yükselmesini temenni ettiğini söyledi. Prof. Dr. İlhan, sözlerini şöyle tamamladı: "İnsan ömrünün geçen yüzyıla oranla şu anda daha uzun olmasının en önemli nedeninin aşı ve temiz su kaynağı olduğu biliniyor. Dolayısıyla bu, bizlere aşının ne denli önem taşıdığını gösteriyor. Çocuk felci, difteri, tetanos, tüberküloz, boğmaca, kızamık aşısı gibi pek çok aşı var. Bunların hepsi, insan ömrünü uzatmak ve insanın refahı için yapılıyor."