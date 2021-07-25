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İzmir'de elektrik kesintisi 25 Temmuz Pazar!

İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün planlı kesintilerini paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 25 Temmuz Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

25.07.2021, 09:50