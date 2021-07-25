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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 25 Temmuz Pazar!

İzmir'de elektrik kesintisi 25 Temmuz Pazar!

İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün planlı kesintilerini paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 25 Temmuz Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir'de elektrik kesintisi 25 Temmuz Pazar!

25.07.2021, 09:50

Elektrik kesintileri sabah erken saatlerden itibaren araştırılmaya başlandı. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ALİAĞA
25.07.2021 09:00 17:00 TEİAŞ İLETKEN ÇEKİMİ B.HAYRETTİNPAŞA MAHALLESİ - CEMALETTİN AKSU CADDESİ CİVARI

BERGAMA
25.07.2021 12:00 13:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE OKÇULAR MAHALLESİ VE CİVARLARI

KEMALPAŞA
25.07.2021 09:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MEHMET AKIF ERSOY MAH. HARILDAK, TAŞLIYOL,1.ÖTEYAKA KÜMEEVLERI VE CIVARLARI

ÖDEMİŞ
25.07.2021 09:00 17:00 OG GÜVENLİK AMAÇLI KESİNTİ OCAKLI MAHALLESI (İZSU ÇALIŞMASI)
25.07.2021 09:00 10:00 OG GÜVENLİK AMAÇLI KESİNTİ DOLAYLAR, ZEYTINLIK, OCAKLI, BEYAZITLAR, KÜÇÜKAVULCUK MAHALLELERI
25.07.2021 16:00 17:00 OG GÜVENLİK AMAÇLI KESİNTİ DOLAYLAR, ZEYTINLIK, OCAKLI, BEYAZITLAR, KÜÇÜKAVULCUK MAHALLELERI

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