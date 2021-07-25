Elektrik kesintileri sabah erken saatlerden itibaren araştırılmaya başlandı. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
ALİAĞA
25.07.2021 09:00 17:00 TEİAŞ İLETKEN ÇEKİMİ B.HAYRETTİNPAŞA MAHALLESİ - CEMALETTİN AKSU CADDESİ CİVARI
BERGAMA
25.07.2021 12:00 13:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE OKÇULAR MAHALLESİ VE CİVARLARI
KEMALPAŞA
25.07.2021 09:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MEHMET AKIF ERSOY MAH. HARILDAK, TAŞLIYOL,1.ÖTEYAKA KÜMEEVLERI VE CIVARLARI
ÖDEMİŞ
25.07.2021 09:00 17:00 OG GÜVENLİK AMAÇLI KESİNTİ OCAKLI MAHALLESI (İZSU ÇALIŞMASI)
25.07.2021 09:00 10:00 OG GÜVENLİK AMAÇLI KESİNTİ DOLAYLAR, ZEYTINLIK, OCAKLI, BEYAZITLAR, KÜÇÜKAVULCUK MAHALLELERI
25.07.2021 16:00 17:00 OG GÜVENLİK AMAÇLI KESİNTİ DOLAYLAR, ZEYTINLIK, OCAKLI, BEYAZITLAR, KÜÇÜKAVULCUK MAHALLELERI
İzmir'de elektrik kesintisi 25 Temmuz Pazar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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