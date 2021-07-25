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İzmir'de facia! Metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü

İzmir'in Balçova ilçesinde otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düşmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Ağır yaralanan sürücünün 2,35 promil alkollü olduğu belirlendi.

AA 25.07.2021, 08:30 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021, 08:33