İzmirli Şebnem hemşirenin ölümünde yeni detay!

Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa gönderdi. Gelen rapora göre Şebnem hemşirenin kanında alkol bulunurken, herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Vücudunda herhangi bir kesici ya da delici alet izine rastlanmayan, darp izi bulunmayan Şebnem Köker'in kesin ölümü nedeni alınan doku örneklerinin incelenmesinin ardından yapılacak tetkikler sonucu belli olacağı öğrenildi.



İzmir'deki bir hastanede hemşire olarak çalışan Şebnem Köker, sosyal medya üzerinden gemi kaptanı Timuçin B. ile tanıştı. Bir süre oradan arkadaşlık yapan ikili yüz yüze görüşmeye başladı.





Hemşire Şebnem Köker, İzmir'den İstanbul'a geldi. Köker, Kadıköy Moda Caferağa Mahallesi Rızapaşa Sokak'da bulunan pansiyona erkek arkadaşıyla birlikte yerleşti.



ERKEK ARKADAŞINA TELEFON GELDİ...

İddiaya göre, Köker'in birlikte kaldığı erkek arkadaşına bir telefon geldi ve ikili tartışmaya başladı. Sabaha karşı 03.00 sıralarında ise 3.'inci katındaki odanın penceresinden, zemindeki istinat duvarı üzerindeki demir parmaklıkların üzerine düştü. Parmaklıkların üzerine düşen Köker olay yerinde hayatını kaybetti.





Köker'in cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şebnem Köker'in erkek arkadaşı Timuçin B. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Timuçin B. ifadesinde, "Tartışmıştık. Ben diğer odada uyumaya gittim. Gürültüyü duydum. Aşağı baktığımda cansız bedenini gördüm" şeklinde bir savunma yaptı.



Timuçin B. sevk edildiği mahkemede serbest kaldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 22 Haziran'da yeniden gözaltına alınan Timuçin B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece ikinci kez serbest bırakılmıştı.





ADLİ TIP RAPORU SAVCILIĞA GÖNDERDİ

Şebnem Köker'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa gönderdi. Gelen rapora göre Şebnem hemşirenin kanında alkol bulunurken, herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.



Vücudunda herhangi bir kesici ya da delici alet izine rastlanmayan, darp izi bulunmayan Şebnem Köker'in kesin ölümü nedeni alınan doku örneklerinin incelenmesinin ardından yapılacak tetkikler sonucu belli olacağı öğrenildi.

Şebnem hemşirenin sevgilisi gözaltında