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Haberler İzmir Minik cesur toprağa verildi

Minik cesur toprağa verildi

Minik cesur toprağa verildi

25.7.2021

İZMİR'İN Narlıdere ilçesinde dün seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonette yaşamını yitiren 6 yaşındaki Cesur Tayyar, toprağa verildi. Minik Cesur'un cenazesi Karşıyaka ilçesindeki Hülya Karaer Camisi'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
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