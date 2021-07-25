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Haberler İzmir Turizm gözde merkezi Çeşme'de kanalizasyon taştı

Turizm gözde merkezi Çeşme'de kanalizasyon taştı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, kanalizasyon suyunun taşması sonucu cadde ve sokaklarda birikinti oluştu. Ekiplerce arıza giderildikten sonra sokaklar dezenfekte edildi.

Turizm gözde merkezi Çeşme'de kanalizasyon taştı
DHA

25.07.2021, 08:44

Alaçatı Mahallesi 12500 Sokak'ta akşam saatlerinde kanalizasyon taştı. Bölgeye yayılan kötü kokunun yanı sıra cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

Bölgeye İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ve Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa süre içerisinde arızayı gideren ekipler, vidanjörler yardımıyla su tahliyesi yaptı. Onarım çalışmasının ardından, sokaklar temizlenerek dezenfekte edildi.

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