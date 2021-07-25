Turizm gözde merkezi Çeşme'de kanalizasyon taştı

Alaçatı Mahallesi 12500 Sokak'ta akşam saatlerinde kanalizasyon taştı. Bölgeye yayılan kötü kokunun yanı sıra cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

Bölgeye İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ve Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa süre içerisinde arızayı gideren ekipler, vidanjörler yardımıyla su tahliyesi yaptı. Onarım çalışmasının ardından, sokaklar temizlenerek dezenfekte edildi.

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