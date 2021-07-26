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Haberler İzmir Aşı yapabilmek için 3 saat tırmanış yaptılar

Aşı yapabilmek için 3 saat tırmanış yaptılar

Aşı yapabilmek için 3 saat tırmanış yaptılar

26.7.2021

İZMİR'İN Tire ilçesinin, Aydın il sınırına yakın dağ köyü Dibekçiler'de yaşayan 77 yaşındaki Musa Soylu'nun aşı randevusu için 3 saat Güme Dağı'nın zirvesine tırmanan 4 kişilik sağlık ekibi yaşlı adamın korona virüs aşısını çalıştığı incir bahçesinde yaptı. 'Mutlaka aşınızı olun' çağrısı yapan Soylu ile tek bir doz aşı için saatlerce yol gidip adeta seferberlik ilan eden sağlık ekipleri salgınla mücadelede gösterdikleri hassasiyetle 'Çok güzel hareketler bunlar' dedirtti. Köyünün, Tire'ye olan uzaklığı ve incir bahçesindeki işlerinin yoğunluğu nedeniyle aşı olmak için kente inemediğini ifade eden Soylu, "Sağlık ekiplerine teşekkür ederim. İkinci doz aşımı oldum, kendimi çok daha güvende hissediyorum. Günü geldiğinde 3'üncü doz aşımı da olacağım" dedi.

NADİR UYSAL

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