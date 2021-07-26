Aydınlatmaları yanmayan Fatih Parkı karanlıkta

İzmir Tire'nin en önemli spor ve yeşil alanlarından biri olan Fatih Parkı'nda aydınlatma direklerindeki lambaların yanmaması geceleri tek başlarına spor yapan insanları tedirgin ediyor. Parkı çevreleyen yaklaşık 500 metre uzunluğundaki yürüyüş parkurunda bulunan direklerdeki ampullerin hava ve iklim koşullarından etkilenerek zamanla söndüğünü belirten vatandaşlar, "Lambaların bakımları periyodik aralıklarla yapılmalı. Geceleri kadınlı erkekli birçok vatandaş burada spor yapıyor. Parkurdaki 2-3 lambanın yanmaması ve sık bitki örtüsü yüzünden bazı bölgelerde karanlık ve ıssız alanlar oluşuyor. Tek başlarına yürüyüş ya da koşu yapan kadınlar ise yanlarından biri geçerken saldırıya veya tacize uğrayacaklarını düşünerek tedirgin oluyor. Yetkililerden, aydınlatma direklerindeki ampullerin bakımını sık sık yapmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.



FOTOĞRAFLAR: NADİR UYSAL