  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Çeşme'de gece kulübüne silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Çeşme'de gece kulübüne silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bir gece kulübüne alınmayan şüpheli ya da şüpheliler tabancayla mekana kurşun yağdırdı. Olayda müşteri Baran Parlak hayatını kaybederken, kulüpte çalışan A.B. ise hafif yaralandı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çeşme'de gece kulübüne silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
DHA

26.07.2021, 20:39

Olay, saat 00.30 sıralarında Alaçatı Mahallesi 18001 Sokak'ta bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübüne alınmayan şüpheli ya da şüpheliler taşkınlık çıkardı ve daha sonra bölgeden ayrıldı. İlerleyen saatlerde plakasız beyaz bir otomobil ile mekanın önüne gelen şüpheliler, mekana rastgele tabancayla 7 el ateş etti ve olay yerinden kaçtı.

Mekana müşteri olarak gelen Baran Parlak'ın, içeri kaçtığı sırada sağ arka kaburga kısmına mermi isabet ederken, mutfak çalışanı A.B.'nin de seken mermi çekirdeğinin başına çarpması sonucu başında şişlik oluştu. Parlak'ı kanlar içerisinde görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Parlak ve A.B. Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Baran Parlak, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Baran Parlak hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından Parlak'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, tedavisi süren A.B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Soruşturma kapsamında ekiplerce 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çeşme'de gece kulübüne silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.