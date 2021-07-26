Kontrolü ele alalım yarın bize bağlı!

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs ile mücadelede aşının önemine dikkat çekerek, "Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım" dedi. Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan vatandaşları aşı olmaya çağırdı. Koca yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım. Geri dönüp son 10 günü daha dikkatli yaşayamayız. Yarın bize bağlı!" dedi.