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Haberler İzmir Oyuncak el bombasını istasyona atıp kaçtı

Oyuncak el bombasını istasyona atıp kaçtı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, önceki gece kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli elindeki el bombasını akaryakıt istasyonuna fırlattı.

Oyuncak el bombasını istasyona atıp kaçtı

26.7.2021

Olayın ardından panikleyen istasyon çalışanları durumu polise bildirdi. Polisin bölgede yaptığı incelemede el bombasının oyuncak olduğu tespit edildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. O anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

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