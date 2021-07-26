Olayın ardından panikleyen istasyon çalışanları durumu polise bildirdi. Polisin bölgede yaptığı incelemede el bombasının oyuncak olduğu tespit edildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. O anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.
Oyuncak el bombasını istasyona atıp kaçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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