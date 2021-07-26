Ses ve ışık gösterileri rahatsız ediyor

İzmir Bayraklı Fuat Edip Baksı Mahallesi ve diğer çevre mahallelerde oturan vatandaşlar, Bayraklı Turan'da bulunan eğlence mekanlarından şikayetçi olduklarını ifade etti. Evleri ile eğlence merkezleri arasında kuş uçuşu 1 kilometre uzaklık olmasına rağmen müzik sesinin gece geç saatlere kadar kendilerini rahatsız ettiğinden dert yanan vatandaşlar, özellikle geçen Kurban Bayramı'nda sabaha kadar evlerinde uyuyamadıklarını da öne sürdü. Çevre sakinleri, daha önce Bayraklı Belediyesi'ne ve diğer ilgili kurumlara şikayet etmelerine rağmen bu konuda herhangi bir adım atılmadığını iddia etti.



'HİÇBİR ADIM ATILMADI'

Vatandaşlar, "Fuat Edip Baksı Mahallesi ile Turan arasında mesafe olmasına rağmen müzik sesi evimizin içine kadar geliyor. Akşam saat 20.00'da başlayıp gece geç saatlere kadar yüksek sesle müzik çalınıyor. Bunun yanında ayrıca yapılan lazer gösterisi de bizleri rahatsız ediyor. Kilometrelerce uzağa kadar giden ışıklar sabaha kadar evlerimizin etrafında dönüp duruyor" diye konuştu.