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Haberler İzmir Sona kalan yolda kaldı

Sona kalan yolda kaldı

Dönüş için bayram tatilinin son gününü tercih eden vatandaşlar, trafikte yoğunluk oluşturdu.

Sona kalan yolda kaldı

26.7.2021

Kurban Bayramı tatilinin son gününde yola çıkan sürücüler, yurdun birçok noktasında araç yoğunluğuna neden oldu. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından dün kavşak noktadaki Afyonkarahisar'da da araç yoğunluğu yaşandı. Özel araçlarıyla yola çıkan tatilciler, Antalya, İzmir, Isparta, Denizli, Ankara, Konya ve Kütahya'nın yol ayrımı olan Afyonkarahisar'da yoğunluk oluşturdu. Afyonkarahisar'daki dinlenme tesisleri de tatilden dönenlerle doldu taştı. Ülke genelinde polis ekipleri trafikte araç yoğunluğu yaşanmaması ve kuyruklar oluşmaması için gerekli önlemleri aldı. Öte yandan bayram süresince Marmaris ve Datça ilçelerine 200 binden fazla araç girdiği bilgisi edinilirken, havadan ve karadan kontrollerin yapıldığı yoğun trafik gece geç saatlere kadar sürdü.

İHSAN KARATAŞ / ADEM ÜLKER

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