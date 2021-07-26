Soyer’in kardeşi de fondaş çıktı

Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre CHP'li Soyer'in kardeşi Onur Soyer, Medyascope'un ilk kurulduğu 2016 yılında kurucu Scope Medya Ticaret Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin yönetim kurulunda üye olarak yer aldı. Onur Soyer'in 2019 yılında yönetim kurulu kararıyla yapılan değişiklikle görevinden ayrıldığı belirlendi. Medyascope adlı internet sitesi gazeteci Ruşen Çakır tarafından Ağustos 2015 tarihinde kuruldu. 10 Şubat 2016 tarihinde tescil edildi. Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre Soyer'in kardeşi Onur Soyer'in geçtiğimiz yıllarda Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope isimli internet sitesinde yönetim kurulu üyeliği yaptı.



İZMİR VAKFI'NA YERLEŞTİRMİŞTİ

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve geldiğinde kardeşi Onur Soyer'i eski adı İzmir Turizm Tanıtma Vakfı olan İzmir Vakfı'na genel sekreter olarak yerleştirmişti. Ardından da belediye meclisindeki tüm itirazlara rağmen bu vakfa kurum bütçesinden 8.9 milyon lira aktarmıştı. Soyerin tamamen gönüllü çalıştığını savunduğu Onur Soyer, gelen tepkilerin ardından vakıf yönetiminden ayrılmak zorunda kalmıştı.

ERHAN GÜLENÇ