Temizlik işçileri pislik içinde

Bornova Naldöken Mahallesi'nde bulunan Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nin hali görenleri şaşırttı.

MOLOZLAR BİRİKTİ

Temizlik İşleri personellerinin bir yandan Bornova'daki cadde ve sokakları temiz tutmak için gece gündüz çalıştığı belirtilirken, diğer yandan da çalışma ortamlarının ise aksine sağlıksız ve hijyenik olmadığı iddia edildi. Bornova'dan çıkan evsel atıkların birçoğunun Harmandalı Düzenli Atık Depolama alanına gittiği, moloz ve benzeri diğer atıkların ise temizlik şantiyesindeki bir alanda biriktirildiği öğrenildi. Şantiye içerisinde biriktirilen çöplerin çalışanların sağlığını tehdit ettiği de ifade edildi. Bazı belediye personelleri ise, "Yazın aşırı sıcaklardan dolayı şantiye içerisini pis bir çöp kokusu sarıyor. Bunun yanında çöpler sinekleri ve fareleri de buraya çekiyor. Yemek arasına çıkıp bir köşede yemek yiyelim desek, etrafta sinekler ve fareler cirit atıyor. Kimi kime şikayet edeceğiz bilmiyoruz" diye konuştu.