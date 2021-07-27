Ak Partili Kaya’dan Soyer’e Turgut çağrısı

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sosyal medya hesabından Seferihisar'ın Turgut köyünden bir derenin videosunu paylaşarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çağrı yaptı. Soyer'in Gediz Nehri ile ilgili şovuna atıfta bulunan Kaya, "CHP'li Soyer'in lavanta hasadı yaptığı yerdeyiz. Açıkta akan kanalizasyon sağlığı tehdit ediyor, tarım arazilerine zehir boşalıyor. 07.08.2020'de burayı gündeme getirmiştik. 1 yıl oldu, değişen bir şey yok. Sayın Soyer Turgutlu'yu bırak, Turgut'a bak!" ifadelerini kullandı.