Başörtülü genç kıza saldıranlar gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen iki şüphelinin 'İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme' suçundan gözaltına alındığını duyurdu. Saldırganların emniyetteki işlemleri sürüyor. Karabağlar ilçesinde Kurban Bayramı'nın 3. günü yaşanan olayda, 23 yaşındaki Rabia Yılmaz, minibüsü ile üzerine doğru geri manevra yapan dolmuş şoförü ile tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine şoför ve yanındaki kadın, genç kıza önce hakaretler savurup tehdit etmiş, daha sonra da Yılmaz'ın başörtüsünü çıkarıp darp etmişti.