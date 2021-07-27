Bergama Millet Bahçesi’ne itiraza ret

Bakanlığın bu kararıyla birlikte hazırlanan plan kesinleşmiş oldu. Kararı değerlendiren Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Biz bu projeyi ilçemize kazandıracağız. Vatandaşların beklentisi de budur. Kimse mahkeme süreçleriyle bizi uğraştırmasın. Topu taca atmasın. Beklentimiz budur. Bu, yıllardır özlemle beklenen bir proje. Bergama'nın meydan, otopark ve yeşil alan sorunu çözülecek" dedi.