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Haberler İzmir Bergama Millet Bahçesi’ne itiraza ret

Bergama Millet Bahçesi’ne itiraza ret

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bergama'da yapılacak Millet Bahçesi projesine yaptığı itirazı reddetti.

Bergama Millet Bahçesi’ne itiraza ret

27.7.2021

Bakanlığın bu kararıyla birlikte hazırlanan plan kesinleşmiş oldu. Kararı değerlendiren Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Biz bu projeyi ilçemize kazandıracağız. Vatandaşların beklentisi de budur. Kimse mahkeme süreçleriyle bizi uğraştırmasın. Topu taca atmasın. Beklentimiz budur. Bu, yıllardır özlemle beklenen bir proje. Bergama'nın meydan, otopark ve yeşil alan sorunu çözülecek" dedi.

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