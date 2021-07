Bu mahallede engellinin tek engeli belediye

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, yaklaşık 6 ay önce altyapı çalışması için kazılan yollara asfalt atılmayınca vatandaşların kabusu haline geldi. Alim Dağhan Caddesi üzerinde kazıldıktan sonra üzeri kapatılmayan bozuk yolda giderken tekerlekli sandalyesi ile devrilerek düşen Aydın Kavurucu adlı engelli vatandaş, çevreden yetişen mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Araç trafiğinin de yoğun bir şekilde işlediği caddede ölümden döndüğünü söyleyen Aydın Kavurucu, isyan etti.

'CANIMDAN OLABİLİRDİM'

Belediye yetkililerinin aylardır asfalt bekleyen yolu düzeltmediğini söyleyen Aydın Kavurucu, "Vatandaşlar yetişmeseydi, belki de canımdan olacaktım. Aylardır kazılan bu yolların kapatılmasını bekliyoruz. Ama ne gelen var ne giden" şeklinde konuştu.

'MAHALLEMİZ YİNE İLGİSİZLİĞE TERK EDİLDİ'

MAHALLE Muhtarı Özay Dağhan, sorunu defalarca yetkili mercilere ilettiklerini belirterek, "Maalesef mahallemiz her zaman olduğu gibi yine ilgisizliğe terk edildi. Araçların alt takımları çukurlara girmekten dolayı hasar görüyor. Kışın yağmur çamur şimdi de her yer toz içinde kalıyor. En önemlisi de engelli bir mahalle sakinimiz burada canından oluyordu. Bir an önce çok acil bozuk yolların asfaltlanmasını istiyoruz" dedi.

■ TOLGA TEKİN