Dayakçı kocasından sikayetçi bile olmadı

İZMİR'İN Konak ilçesinde G.Ö'nün, önceki akşam sokak ortasında eşi T.Ö'ye şiddet uyguladığı anlar, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. T.Ö, kendisini darp eden eşinden şikayetçi olmadı. Ancak, buna rağmen G.Ö. hakkında yasal işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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