İZMİR'İN Konak ilçesinde G.Ö'nün, önceki akşam sokak ortasında eşi T.Ö'ye şiddet uyguladığı anlar, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. T.Ö, kendisini darp eden eşinden şikayetçi olmadı. Ancak, buna rağmen G.Ö. hakkında yasal işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Dayakçı kocasından sikayetçi bile olmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.