İzmir'de korkutan deprem!

Son dakika... İzmir açıklarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,2 olarak açıklanırken Ege kıyısındaki birçok bölgeden hissedildi.

Ege bölgesinde İzmir'in belli bölgeleri başta olmak üzere Manisa, Aydın gibi birçok ilde yüksek binalarda hissedilen bir deprem meydana geldi. Ulaşılan ilk bilgilere göre deprem İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında oldu. Depremin şiddeti 4.2 olarak açıklandı. AFAD'dan yapılan açıklamada deprem yerin 16,1 km derinliğinde oluştu

SON DEPREMLER

2021.07.27 13:06:43 38.9778 26.0392 8.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.27 13:05:47 38.9612 26.0760 8.3 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.27 13:02:53 38.9398 26.0588 9.6 -.- 4.3 4.4 EGE DENIZI İlksel

2021.07.27 12:05:48 37.0682 29.0205 13.7 -.- 1.7 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2021.07.27 11:21:07 39.4345 35.5770 5.0 -.- 1.7 -.- MENTESE-CAYIRALAN (YOZGAT) İlksel

2021.07.27 10:22:12 36.8787 35.5977 19.4 -.- 1.8 -.- KASLICA-YUREGIR (ADANA) İlksel

2021.07.27 10:04:46 38.6572 30.9643 6.0 -.- 2.0 -.- KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.07.27 09:36:52 38.9430 27.9867 15.8 -.- 2.5 -.- SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.07.27 09:18:34 36.9373 27.8383 29.6 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.27 09:16:28 39.5787 30.4127 0.0 -.- 2.1 -.- LUTFIYE-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel

2021.07.27 09:11:12 36.3305 27.1618 22.8 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.27 09:03:57 37.4568 37.9227 2.0 -.- 2.4 -.- GUZELYURT-BESNI (ADIYAMAN) İlksel

2021.07.27 07:22:42 35.9805 27.6248 8.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.27 07:00:39 36.3205 27.1368 9.8 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel



2021.07.27 05:24:00 36.3708 27.0667 24.9 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.27 05:19:15 36.3207 27.1658 16.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.27 05:18:02 36.3408 27.0708 8.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.27 04:40:18 38.9413 26.0107 8.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.27 04:28:55 38.9335 26.0645 8.7 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.27 04:22:24 38.8958 25.8752 9.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.27 04:21:16 38.9035 25.8857 14.2 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.27 04:20:18 38.9647 26.0848 5.0 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.27 04:15:23 40.2820 36.7180 5.0 -.- 1.2 -.- CAT-(TOKAT) İlksel

2021.07.27 04:04:57 39.0043 26.1002 8.6 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.27 03:49:37 38.9638 26.0868 9.6 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.27 03:32:48 39.5942 26.4667 11.2 -.- 1.1 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2021.07.27 03:18:34 38.9740 26.0928 5.6 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.27 03:17:02 40.1343 24.9250 16.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.27 03:06:44 37.8113 27.0270 8.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

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