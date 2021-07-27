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İzmir'de sahte içki tacirlerine geçit yok

İzmir’de sahte içki bulunan bir depoya baskın düzenleyen polis ekipleri, sahte içki yapımında kullanılan malzemelerle birlikte 1 şüpheliyi de gözaltına aldı.

İzmir'de sahte içki tacirlerine geçit yok
İHA

27.07.2021, 15:03

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bornova ilçesinde bulunan bir depoda yüklü miktarda sahte içki olduğu bilgisini aldı. Söz konusu depoya operasyon yapan ekipler, yapılan aramada 921 şişe sahte içki, 120 adet etiketli/etiketsiz 5 litrelik bidonlarda 600 litre sahte etil alkol, 2 bin adet içki şişesi etiketi, 150 adet fotokopi bandrol, 40 adet 2,7 mililitrelik şişelerde sahte içki yapımında kullanılan anason yağı ele geçirdi.



Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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