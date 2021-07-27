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İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapıldığına yönelik bilgi alan ve harekete geçen ekipler tarafından yapılan operasyon neticesinde; toplamda 363 kök Hint keneviri bitkisi ve 9 bin 400 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.