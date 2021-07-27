O Ege illerinde yeraltı seferberliği! 16 yeraltı tesisi yapılacak

Vatandaşın hizmetine sunduğu baraj ve göletlerle Türk tarımını uluslararası alanda rekabet edebilir bir seviyede tutmayı hedefleyen DSİ Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ve aşırı tüketime bağlı azalan yeraltı sularının korunması için de seferberlik başlattı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin özel olarak ilgilendiği proje kapsamında 2023 yılına kadar İzmir, Manisa ve Uşak'ta 16 yeraltı tesisi kurulacak. Giderek daha da derine inen su seviyesi korunmaya çalışılacak.





YEDİ TESİS TAMAMLANDI

Yeraltı Suyu (YAS) Suni Besleme Projeleri'nin büyük çoğunluğu DSİ'nin kendi imkanları ile hayata geçirdiğini belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, şu ana kadar 16 tesisten yedisinin bitirildiğini belirtti. Çınar, "Tire Eğridere YAS Suni Besleme Tesisini 2019 yılında tamamlamıştık. Geçen yıl ise beş tesisi birden hizmete sunduk. Bu yıl da Manisa Köseali YAS Suni Besleme Tesisini bitirerek toplam yedi tesisi faaliyete geçirmiş olduk. Şu anda üç projemiz inşaat, altı projemiz de planlama aşamasında. Hedefimiz 2023 yılından önce 16 tesisi birden faaliyete geçirmek" diye konuştu.





KİRAZ'A YERALTI BARAJI

Kiraz Suludere'de inşası süren yeraltı barajını ise 2022 yılında tamamlamayı hedeflediklerinin altını çizen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, Kiraz Suludere Yeraltı Barajının gövde hacminin 2 bin 972 m3 olacağını ifade etti. Çınar, barajda 55 bin m3 su tutularak Suludere'de 410 dekar arazinin sulanacağını da vurguladı.





TİRE'DE 3.5 MİLYON M3 SU DEPOLANIYOR

Tire Eğridere YAS Suni Besleme Projesi'nin 2. etabına geçildiğini açıklayan DSİ 2. Bölge Müdürü Çınar, "Projenin ilk etabını 2019 yılında tamamladık. Şu anda yılda yaklaşık 3.5 milyon m3 suyu tesislerimiz sayesinde yer altında depoluyoruz. Projenin iki etabına da start verdik. 2. etap kapsamında bir adet regülatör, iletim kanalı ve besleme havuzları inşa edeceğiz. İhalesini mart 2021'de yaptık" bilgisini verdi.