Bir bota en fazla kaç kişi sığar?

YUNAN ZULMÜ BİTMİYOR

SIĞINMACILARA Yunan zulmü devam ediyor. İzmir'in Dikili, Seferihisar, Foça ve Çeşme ilçeleri açıklarında farklı zamanlarda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve tekne ve bot içerisinde mahsur kalan toplam 388 sığınmacı kurtarıldı.

TÜRK SULARINA İTİLDİLER

SAHİL Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 17-20 Temmuz tarihleri arasında yaptıkları rutin kontrol sırasında, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 78 sığınmacıyı kurtardı. 78 sığınmacının bir bota nasıl sığdığı ise merak konusu oldu.

2 ORGANİZATÖR YAKALANDI

EKİPLERCE, 18-21 Temmuz tarihleri arasında Seferihisar açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen toplam 217 sığınmacı kurtarılırken, 2 şüpheli yaşa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla yakalandı.

TEKNEDE MAHSUR KALDILAR

22 Temmuz tarihinde de Foça ilçesi açıklarında geri itilen 26 sığınmacı karaya çıkarıldı. Çeşme ilçesinde yelkenli teknenin içinde mahsur kalarak yardım isteyen 67 yabancı uyruklu kurtarıldı. Kurtarılan toplam 388 sığınmacı işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.