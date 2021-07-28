Covid-19'dan hayatını kaybeden kardeşinin anısına Z-Kütüphane yaptıracak

Çeşme'de yaşayan Murat Biçer, korona virüsünden kaybettiği kardeşinin anısına Sıdıka Kelami Ertan Ortaokuluna bilişim altyapısı olan Z-Kütüphane yaptıracak.

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan Murat Biçer, geçtiğimiz nisan ayında Covid-19'a yakalanarak hayatını kaybeden kardeşi Mutlu Biçer'in anısına, Çeşme'deki Sıdıka Kelami Ertan Ortaokuluna bilişim altyapısı olan Z-Kütüphane yaptırmak için İlçe Kaymakamı Ünal Çakıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker ile protokol imzaladı. Kaymakam Çakıcı, hayırsever Murat Biçer'e ve ailesine, örnek kararı için teşekkür etti.



Murat Biçer, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Mutlu Biçer'in okumayı çok sevdiğini ve etrafındaki herkesi okumaya teşvik ettiğini belirterek, kardeşinin adını sonsuza kadar yaşatmak üzere bu projeyi hayata geçirmeye ailece karar verdiklerini ifade etti.



Öte yandan Z-Kütüphane, Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu'nun zemin katında, 80 metrekarelik bir alana yapılacak. Estetik, ergonomik tasarımıyla ve bilişim altyapısı ile öğrencilerin bilgiye ulaşma, öğrenme ve dinlenmesine imkan veren bir sosyal etkinlik alanı olacak. İmzalanan protokole göre Z-Kütüphane, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün şartnamesine uygun şekilde yapılacak.