İzmir'de elektrik kesintisi 28 Temmuz Çarşamba!

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesinti yapılacak ilçeleri paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 28 Temmuz Çarşamba İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler....
İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 TEMMUZ ÇARŞAMBA
ÇEŞME
28.07.2021 06:30 12:30 OVACIK MAH. İŞTUR SITESI, SÜRKENT SITESI, YUVAMKENT, ÇEŞME ŞARAPÇILIK, ALPHAYTA YAPI, ÇAĞDAŞKENT SITESI,ÖZPAMIR SITESI, ÖZBERIL SITESI, SERTUR,75.YIL SITESI, OVAKENT SITESI, BOSTANCI SITESI, SAĞLIKÇILAR SITESI, ALTINKUM MAH. SIMGE ALTINKUM SITESI, İMBAT KONUT YAPI KOP., DEVEKUŞU ÇIFTLIĞI, İBB ALTINKUM TELSIZ RÖLE İSTASYONU, BÖLGEDE BULUNAN GSM OPERATÖRÜ BAZ İSTASYONLARI VE ÇEVRESI
KINIK
28.07.2021 10:00 15:00 BAĞLAN, TAŞPINAR MAHALLELERİ VE CİVARLARI
MENDERES
28.07.2021 09:00 17:00 AHMETBEYLI MH.
ÖDEMİŞ
28.07.2021 09:00 17:00 OCAKLI MAHALLESI (İZSU ÇALIŞMASI)
28.07.2021 09:00 10:00 DOLAYLAR, ZEYTINLIK, OCAKLI, BEYAZITLAR, KÜÇÜKAVULCUK MAHALLELERI
28.07.2021 09:00 15:00 BEYAZITLAR MAHALLESI (TR-1)
28.07.2021 15:00 17:00 DOLAYLAR, ZEYTINLIK, OCAKLI, BEYAZITLAR, KÜÇÜKAVULCUK MAHALLELERI
28.07.2021 16:00 17:00 DOLAYLAR, ZEYTINLIK, OCAKLI, BEYAZITLAR, KÜÇÜKAVULCUK MAHALLELERI
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