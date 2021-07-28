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İzmir'de elektrik kesintisi 28 Temmuz Çarşamba!

İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak mı? sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün planlı kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 28 Temmuz Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları....

28.07.2021, 08:53