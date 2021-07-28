Konak’ta iki projeye AB’den hibe desteği

İZMİR Konak Belediyesi'nin gençlerin istihdam olanaklarının ve yerel yönetimlerde daha çok söz sahibi olmalarının önünü açacak iki projesi Avrupa Birliği'nden destek alacak. AB Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen "Go-For Youth" Hibe Programı'na yönelik olarak hazırlanan Gençlerin Konağı ile Yerelde Gençlik Politikalarının Güçlendirilmesi isimli projeler hibe almaya hak kazandı.