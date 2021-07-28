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Haberler İzmir Konak’ta iki projeye AB’den hibe desteği

Konak’ta iki projeye AB’den hibe desteği

Konak’ta iki projeye AB’den hibe desteği

28.7.2021

İZMİR Konak Belediyesi'nin gençlerin istihdam olanaklarının ve yerel yönetimlerde daha çok söz sahibi olmalarının önünü açacak iki projesi Avrupa Birliği'nden destek alacak. AB Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen "Go-For Youth" Hibe Programı'na yönelik olarak hazırlanan Gençlerin Konağı ile Yerelde Gençlik Politikalarının Güçlendirilmesi isimli projeler hibe almaya hak kazandı.

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