İZMİR Konak Belediyesi'nin gençlerin istihdam olanaklarının ve yerel yönetimlerde daha çok söz sahibi olmalarının önünü açacak iki projesi Avrupa Birliği'nden destek alacak. AB Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen "Go-For Youth" Hibe Programı'na yönelik olarak hazırlanan Gençlerin Konağı ile Yerelde Gençlik Politikalarının Güçlendirilmesi isimli projeler hibe almaya hak kazandı.
Konak’ta iki projeye AB’den hibe desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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