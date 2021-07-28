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Haberler İzmir Motosikletten düşen aileyi otomobil ezdi

Motosikletten düşen aileyi otomobil ezdi

Motosikletten düşen aileyi otomobil ezdi

28.7.2021

İzmir Urla'da geçen pazar günü meydana gelen ve üç kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından yoğun bakımında tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti. Kaza Ahmet Besim Uyal Caddesi'nde meydana geldi. Engin Altınküp yönetimindeki 35 AYD 725 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Serdar S'nin kullandığı 20 DU 513 plakalı otomobili görünce frene bastı ve motosikletteki Engin Altınküp, eşi E. Altınküp ve 4 yaşındaki oğulları S.E. Altınküp yola savruldu.

OĞLU VE EŞİNİN DURUMU İYİ
Serdar S. yönetimindeki 20 DU 513 plakalı otomobil yerde bulunan Engin Altınküp ve E. Altınküp'e çarptı. Dokuz Eylül Üniversitesi yoğun bakımına alınan Engin Altınküp, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Altınküp'ün 40 yaşındaki eşi E. Altınküp'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastanede tedavisinin sürdüğü ve oğlu S.E. Altınküp'ün de taburcu olduğu bilgisine ulaşıldı.

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