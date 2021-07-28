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Haberler İzmir Ölü bulunan genç sporcu Salihli’de toprağa verildi

Ölü bulunan genç sporcu Salihli’de toprağa verildi

Ölü bulunan genç sporcu Salihli’de toprağa verildi

28.7.2021

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesindeki evinde ölü bulunan fitness antrenörü Batuhan Kerimoğlu, (21) memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verildi. Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Karşıyaka ilçesinin Yalı Mahallesi 6402 sokakta bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Bir spor merkezinde antrenörlük yapan Batuhan Kerimoğlu'ndan haber alamayan yakınları oturduğu eve geldi.

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR
Daireye giren yakınları Kerimoğlu'nu hareketsiz şekilde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kerimoğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Kerimoğlu'nun ölümüyle ilgili polis, soruşturma başlattı. Gencin kesin ölüm nedeni otopsi sonucuyla belirlenecek.

■ EMRE SAÇLI

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