Pandemi korkusu yaşlı kadını felç etti

İZMİR Çeşme'de yaşayan 70 yaşındaki Emel Ertuğrul, aniden her iki bacağında da güçsüzlük hissetti. Bel fıtığından şüphelenen ancak pandemi korkusu nedeniyle hastaneye de gitmeyen hasta, 2 hafta sonra hastaneye geldiğinde her iki bacağı çoktan felç olmuştu. Yapılan tetkiklerde omurgasında omuriliğe baskı yapan tümör nedeniyle yürüme yetisini kaybettiği ortaya çıkan Emel Ertuğrul, gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından tekrar bacaklarını hareket ettirmeye başladı.

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