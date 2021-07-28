Su yönetimi için eylem planı çağrısı

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, susuzlukla boğuşan Küçükmenderes havzasında ekonominin can damarı sanayi, tarım ve hayvancılığın sürdürülebilmesi için su yönetimi konusunda ortak bir eylem planı hazırlamasını istedi. Eskiyörük, "Bir an önce su yönetimi devlet politikası haline getirilmeli. Deniz suyu arıtılarak tarımda kullanılmalı" dedi.

TEHLİKE EVİMİZİN İÇİNDE

Yaklaşık 20 yıldır susuzluk konusunda yaklaşan tehlikeye dikkat çektiğini söyle-yen Eskiyörük, "Su kıtlığı, bölgedeki tarım, hayvan-cılık ve sanayi yatırımları-nı tehdit ediyor. Tehli-ke kapımızda değil, evimizin içine girdi. Üretici tarlasını eke-miyor, ekilen yer-lerde de susuzluk-tan ürünler tarlada kuruyor. Tire OSB'de ise fabrikalar tankerlerle su taşıyarak üretimi sürdürme-ye çalışıyor. Su sorunu çö zül-mezse, bölgede önce tarımsal üretim ve sanayi, ardından da esnaf ve diğer sektörler olum-suz etkilenecek. Varlık içinde yoksulluk başlayacak" ifadele-rini kullandı.



'YANLIS UYGULAMALARDAN VAZGEÇILMELI'

BÖLGEDE, hayvancılık ve tarıma yönelik büyük ölçekli yatırımların su kıtlığı nedeniyle heba olma riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Eskiyörük, "Yıllar içinde yapılan yanlışlarla bu noktaya gelindi. 90'lı yıllarda pamuk üretimi yapılmaktaydı. Pamuk bitince büyükbaş hayvancılık ilgi odağı oldu. Dışarıdan yatırımcılar geldi büyük çiftlikler kuruldu. Bütün ova mısır tarlasına dönüştü. Yeraltı suları vahşi sulama ile hoyratça kullanıldı. Yağmur sularının denize akıp gitmesine seyirci kalındı. Bugün ovanın büyük bölümünde sulu tarım yapılamaz hale geldi. Çiftçi şimdi, bırakın yem bitkisi üretmeyi, hayvanlara içecek suyu bile tankerlerle taşıyor. Artık bu yanlışlardan dönülmeli" dedi.

NADİR UYSAL