Tunç Soyer ile karşılaşırsam ona ‘Hizmet et’ diyeceğim

Tunç Soyer'le karşı karşıya gelmesi durumunda söyleyeceklerinden bahseden Osmanağaoğlu, "Biz insanız, onun yakasına sarılacak halimiz yok. Karşılaştığımda ona diyeceğim tek şey şu; 'Bütün kötülüklerinden arın, İzmir'e hizmet et'. Bizim tek davamız İzmir. Kötü düşüncelerinden, basiretsizliğinden, İzmir'le ilgili yapılması gerekenleri bir an önce yapıp, ideolojik kaygılarından sıyrılıp İzmir'e hizmet etsin. İzmir parası basıyor, İzmir bayrağı asıyor... Anıl Çeçen, bu işi nasıl organize etmek istediklerini 2000 yılında yaklaşık 50 sayfalık rapor hazırlayarak devlete bildiriyor. Bunun içinde Tunç Soyer de var" dedi.