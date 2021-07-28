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Haberler İzmir Yağmur'un katil zanlısı cinayet mahalline getirilip olay yeri teşhis ettirildi

Yağmur'un katil zanlısı cinayet mahalline getirilip olay yeri teşhis ettirildi

Didim'de vahşice öldürülen 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın katili N.C. gece yarısı olay yeri teşhisi için cinayetin işlendiği apartmana getirildi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı teşhiste olay yerine yakın apartmanlardaki şahıslar katil zanlısına tepki gösterdiler.

Yağmur'un katil zanlısı cinayet mahalline getirilip olay yeri teşhis ettirildi
DHA

28.07.2021, 08:39

Aydın'ın Didim ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan ve dün sabah saatlerinde boş arsada ölü olarak bulunan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ı öldürdüğü belirlenen babasının iş yeri komşusu N.C. (53), polis tarafından gecenin geç saatlerinde olay yerine getirildi. Kendisinden 37 yaş küçük kızı apartmanın terasında bıçaklayarak öldürüp daha sonra binaya yakın boş araziye attığı belirlenen katil zanlısı 53 yaşındaki N.C. gece geç saatlerde olayın yaşandığı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eve ve genç kızın cansız bedeninin bulunduğu evin yanındaki boş arsaya getirildi. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik tedbiri aldığı teşhis işleminde katil zanlısının cinayeti nasıl işlediğini anlattığı belirtildi. Katil zanlısının olay yerine getirildiğini duyan çevre sakinleri kail zanlısına tepki gösterdiler.

Polisin olay yerinde ve cesedin bulunduğu yerdeki çalışmasının ardından katil zanlısı nezarete götürüldü.
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