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Haberler İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, 18 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Dokuz Eylül Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak

29.07.2021, 09:25

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre belirlenen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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