Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre belirlenen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacak.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
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Dokuz Eylül Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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