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Haberler İzmir İzmir gazeteciler cemiyeti 75 yaşında

İzmir gazeteciler cemiyeti 75 yaşında

İzmir gazeteciler cemiyeti 75 yaşında

29.7.2021

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, 75 yıl önce mesleki dayanışmanın çatısı olmak, halkın doğru ve objektif, gerçek haber alma hakkının ve basın mesleğinde çalışanların mesleki haklarının korunmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak amacıyla kuruldu. Cemiyet olarak basın ve ifade özgürlüğünü her ne olursa olsun savunmaya devam edeceklerinin altını çizen İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Cumhuriyetin ışığında, demokratik, laik, evrensel insan hakları ve hukukun üstünlüğünün vazgeçilmez ilkeleri olduğunu söyledi. Gappi, "Cemiyetimizi kuruluşundan bugüne var eden üyelerimiz başta olmak üzere tüm meslektaşlarımızı saygıyla selamlıyoruz" diye konuştu.

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