İzmir'de bayram yoğunluğu, elektrik ve su tüketimine yansıdı

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen çok sayıda vatandaş, soluğu İzmir'in sahil bölgelerinde aldı. Özellikle Çeşme gibi gözde tatil ilçelerinde nüfus 1 milyona dayandı. İzmir genelindeki yoğunluk, tatil boyunca kullanılan elektrik ve su tüketimine de yansıdı.





ELEKTRİK TÜKETİMİNDE YÜZDE 25 ARTIŞ

Gdz Elektrik'ten alınan bilgiye göre, 15-25 Temmuz'u kapsayan 10 günlük süreçte İzmir'de tüketilen enerji miktarı 572 milyon kilowatt saat oldu. Geçmiş ayın benzer günlerinde toplam tüketim 458 milyon kilowatt saatken, yüzde 25 seviyesinde bir artış gerçekleşmiş oldu. En yüksek tüketimin olduğu ilçeler ise Çeşme ve Karşıyaka olarak belirtildi.





13 MİLYON METREKÜP SU, ŞEBEKEYE VERİLDİ

İZSU Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ise bayramı da kapsayan 10 günlük sürede 13 milyon metreküp su, şebekeye verildi. Bayramdan önceki süreçte ortalama 8 milyon metreküp su tüketiliyordu. Tatilde büyük bir turist akımının turistik bölgelere yönelmesi, özellikle yazlıkların havuzlarının doldurulması, bahçelerin uzun süre sulanması tüketimi artıran başlıca etkenler oldu. Bu durum zaman zaman su sıkıntısı yaşanmasına neden oldu.