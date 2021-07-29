İzmir'de zehir tacirlerine darbe: 20 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine fırsat vermiyor. Bu kapsamda, 19-28 Temmuz tarihleri arasında çeşitli operasyonlara imza atıldı.

Baskınlarda; 641 gram esrar-skunk, 52 gram kokain, 26 kök kenevir, 486 gram sentetik kannabinoid, 4 kilo 94 gram metamfetamin, 63 ecstasy, 948 sentetik ecza maddesi, 202 captagon, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 28 bin 665 bin TL, 2 tabanca, 2 tüfek ve 27 fişek ele geçirildi, 50 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 20'si ise sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.