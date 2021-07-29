İzmirli yetiştiricilerden büyük seçim isyanı

İzmir İl Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin yarın Seferihisar'da gerçekleştirilecek olan seçimleri hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Birliğin genel kurulunda aday olmak için uzun süredir çalışmalar yürüten Çağlar Aran'ın iddiasına göre, 2016 yılındaki genel kurulda 6 bin 900 üye oy kullanırken, yarın yapılacak seçimde sadece 95 kişinin oy kullanma hakkının olduğu ve 95 kişi ile 4 yıllık yönetimin çalışıldığı belirtildi.



'OY KULLANMA HAKKI ALINDI'

GEÇTİĞİMİZ yıl tebligat gönderilmeden 8 bin asil üyenin yedek üyeliğe düşürülerek oy kullanma hakkının elinden alındığını iddia eden Aran, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın seçimin yapılması hususunda olumsuz görüşüne rağmen SOYBİS sistemine kayıtlı 95 kişiyle genel kurulu gerçekleştirerek, başkanı belirlemeye çabalıyorlar. Bu genel kurul hukuksuzdur, yasal değildir ve yargıdan mutlaka dönecektir. 25 hayvanı olup, birliğe aidat borcu olmayan tüm üyelerimizin oy kullanma hakkı vardır. Yaklaşık 8 bin üyemizin yasal hakkının gasp edildiği bir seçim demokratik olamaz. Bu seçimle yapılmaya çalışılan, devletimizle üretici milletimizin arasındaki köprüyü bozma çabasıdır" ifadelerini kullandı.

MERT ALPDÜNDAR