‘Kim daha çok çalıştı’ cinayeti

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde aynı işyerinde çalışan iki motokurye arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Tayfur Kürşat Cantez (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, saat 01.00 sıralarında Karabağlar Yeşilyurt Doğanay Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, aynı iş yerinde motokurye olarak çalışan Tayfur Kürşat Cantez ile Ekrem B. arasında paket götürme sayısı yüzünden sözlü tartışma çıktı.

Tartışma bir süre sonra işyerinin önünde bıçaklı kavgaya dönüştü. Ekrem B, Tayfur Kürşat Cantez'i göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ekrem B. olay yerinden kaçarken olay yerine gelen sağlık ekipleri Cantez'i hastaneye kaldırdı. Hastanede yaşamını yitiren gencin yakınları sinir krizi geçirirken Ekrem B. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

■ FATİH ŞENDİL