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Haberler İzmir Başkan Sürekli’den Menderes çıkarması

Başkan Sürekli’den Menderes çıkarması

Başkan Sürekli’den Menderes çıkarması

30.7.2021

AK Parti İzmir İl Teşkilatı, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli önderliğinde gönül seferberliği ziyaretlerine devam ediyor. Tam kapanma döneminde ziyaretlere ara veren AK Parti Teşkilatı, bu kez Küçük Menderes'e çıkarma yaptı. Ödemiş, Kiraz, Beydağ ve Bayındır ilçelerinde temaslarda bulunan Sürekli; "Biz, milletin bağrından doğmuş bir partiyiz. Sokaklarımız, evlerimiz, tarlalarımız, atölyelerimiz bizim için en büyük hizmet ve çalışma platformu. 2023 seçimlerine 16 ayımız var. Birilerinin iddiasının aksine her gün alandayız. Herkesi kucaklıyoruz, dinliyoruz, paylaşıyoruz, sorun çözüyoruz" diye konuştu.

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