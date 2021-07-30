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Haberler İzmir Boşa akan içme suyu vatandaşı kızdırdı

Boşa akan içme suyu vatandaşı kızdırdı

Boşa akan içme suyu vatandaşı kızdırdı

30.7.2021

İzmir'in Karabağlar ilçesinde oturdukları mahallelerinde su patlağı olduğunu belirten vatandaşlar, İZSU'yu arayıp haber vermelerine rağmen temiz içme suyunun boşa aktığını bildirdi. Gazi Mahallesi 3880 Sokak numara 27 önündeki su patlağı, 1 haftadır boşa akarken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU konuyla ilgili adım atmadı.

'VİCDANEN RAHATSIZIZ'

YAZ sezonunda su sıkıntısı yaşanırken, temiz suyun günlerdir boşa aktığını vurgulayan mahalle sakinleri, "Temiz içme suyunun boşa akması bizi vicdanen çok rahatsız ediyor. Aradık ancak gelen giden olmadı. Burada boşa akan su milli servet. Parası hepimizin cebinden çıkıyor. Arayıp sorunu bildirmemize rağmen yetkililer ilgilenmiyor" dedi.

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