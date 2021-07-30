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Haberler İzmir Büyükşehir Çeşme’de yolda kaldı

Büyükşehir Çeşme’de yolda kaldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla, su sayaçlarının bahçe ve apartmanların dışına çıkarılması çalışmaları ve ilçe sınırları içerisindeki su borularının yenilenmesi için kazılan yollar eski haline döndürülmeyince, Ege'nin turizm merkezi Çeşme'ye yakışmayan manzaralar ortaya çıktı.

Büyükşehir Çeşme’de yolda kaldı

30.7.2021

HER TARAF TOZ TOPRAK
Yaz dönemi başlamadan önce İZSU çalışması nedeniyle kazılan Çeşme'nin Boyalık Mahallesi sokakları, aylardır bir türlü düzeltilemedi. Her yeri kazan ekipler, önce otel önleri ve ana caddelere asfalt atarken, ara sokaklara ise aynı özen gösterilmedi. Geçtiğimiz nisan ayında başlayan çalışmalar sonrasında pek çok sokağın parke taşı ve kaldırımları, hem çirkin görüntüsü nedeniyle hem de ortaya çıkan toz toprak sorunu yüzünden tatilcileri isyan ettirdi.

ERCAN AKGÜN

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