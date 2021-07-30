Büyükşehir Çeşme’de yolda kaldı

HER TARAF TOZ TOPRAK

Yaz dönemi başlamadan önce İZSU çalışması nedeniyle kazılan Çeşme'nin Boyalık Mahallesi sokakları, aylardır bir türlü düzeltilemedi. Her yeri kazan ekipler, önce otel önleri ve ana caddelere asfalt atarken, ara sokaklara ise aynı özen gösterilmedi. Geçtiğimiz nisan ayında başlayan çalışmalar sonrasında pek çok sokağın parke taşı ve kaldırımları, hem çirkin görüntüsü nedeniyle hem de ortaya çıkan toz toprak sorunu yüzünden tatilcileri isyan ettirdi.

ERCAN AKGÜN