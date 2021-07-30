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Haberler İzmir Çeşme’nin yolları çözüm bekliyor

Çeşme’nin yolları çözüm bekliyor

Çeşme’nin yolları çözüm bekliyor

30.7.2021

Çeşme'nin Boyalık Mahallesi'nin sokakları, İZSU çalışması nedeniyle kazıldıktan sonra aylardır düzeltilmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) aldığı kararla, su sayaçlarının bahçe ve apartmanların dışına çıkarılması çalışmaları ve su borularının yenilenmesi için kazılan yollar eski haline dönüştürülmeyince, Çeşme'ye yakışmayan manzaralar ortaya çıktı. Öte yandan, İBB kararıyla su sayaçlarının montaj masraflarının vatandaşlara ödetildiği öğrenildi. Durduk yere masrafa girdiklerini söyleyen mahalle sakinleri, "Mecbur olmadığımız halde üzerimize düşeni yaptık ancak İBB ekipleri nedense yollarımızı ve kaldırımlarımızı hala düzeltmedi. Toz toprak içinde kaldık" şeklinde sitem ederek sorunun düzeltilmesini istedi.

ERCAN AKGÜN

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