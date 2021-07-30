Depremin enkazını geride bıraktı

30 Ekim 2020'de İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremden 17 saat sonra enkazdan çıkarılan 16 yaşındaki İnci Okan, ameliyatlar, aylar süren tedaviler ve büyük mücadelelerin ardından günlük hayatına dönmeyi başardı. Rıza Bey Apartmanı enkazından alkışlar eşliğinde çıkarıldıktan sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan ve ameliyat edilen Okan, depremde bacaklarının üstüne yığılan "molozların ağırlığını" geride bıraktı.

FİZİK TEDAVİ DE SONA ERDİ

HASTANEDE 4 hafta tedavi gördükten sonra taburcu edilen Okan, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir klinikte aldığı 9 aylık fizik tedavi sürecini tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 12. sınıf öğrencisi olan depremzede genç kız, önce tekerlekli sandalyeden kalkıp ilk adımlarını attı, sonra her gün saatlerce ayakta durmaya, koşmaya, parmaklarının üstünde yükselmeye çalıştı ve yaklaşık 270 günlük mücadelenin ardından kliniğin kapısından yürüyerek çıktı.

Bacaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını belirten Okan, "Yaklaşık 1-2 ay boyunca hiç adım atamadım. Ayağa kalktığımda dayanılmaz bir ağrı vardı. Günlük aktiviteleri yapamıyordum. Birinin yardımı olmadan ayağa kalkamıyordum. Küçük adımlarla başladık ama şimdi istediğim yere koşarak gidebiliyorum" dedi.

BABAANNESİNİ KAYBETTİ

AYNI depremde babaannesi Aysel Okan'ı kaybeden İnci Okan, "10 saniyede insan evini, ailesini, her şeyini kaybediyor. Ben de ayağımı kaybedebilirdim. Onun için çevrenizdeki insanlara sevdiğinizi söyleyin ve sevdiğiniz işe sarılın" diye konuştu.

'TOPAL KALMAK BİLE BENİM İÇİN YETERLİYDİ'

DEPREMZEDE genç kız, önce elektroterapi aldığını, daha sonra yürüme ve egzersiz programlarına başladığını ifade etti. Okan, "Sağ bacağımı bir daha kullanamayacağımı düşünüyordum. Topallamak bile benim için yeterliydi ama hiç beklemediğim bir sürede sorunsuz yürüyebildim" diye konuştu.

GÖNÜLLÜ FİZYOTERAPİST ERYILMAZ'IN MUTLULUĞU

FİZYOTERAPİST Ezgi Eryılmaz, kliniğe tekerlekli sandalye ile gelmeye başlayan İnci'nin günlük hayatına dönmesinin "tarif edilemez bir mutluluk" olduğunu kaydetti. Depremden sonra fizyoterapistler olarak bir dayanışma grubu kurduklarını ve depremzedelere hızlıca ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Eryılmaz, İnci Okan ile aynı depremde yaralanan kuzeni Alp Kırabalı'ya da destek vermek istediğini dile getirdi. Eryılmaz, İnci Okan'ın başlarda yürüyememe ihtimalinin bulunduğunu belirterek, "Umduğumuzdan çok daha kısa sürede başardık. Onun yürüdüğünü görmek en büyük mutluluk" dedi.