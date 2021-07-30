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Haberler İzmir Facia ‘geliyorum’ diyor

Facia ‘geliyorum’ diyor

İzmir Tire'de, Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSBİ) personel taşımacılığı yapan servis şoförleri vardiya değişimleri sırasında yaşanan trafik yoğunluğundan şikayetçi.

Facia ‘geliyorum’ diyor

30.7.2021

Her an büyük bir facianın yaşanabileceğini ifade eden taşımacılar, "TOSBİ'ye bir an önce üçüncü kapı açılmalı" şeklinde konuştu.

SERVİSÇİLER MAĞDUR
OSB'nin içindeki sayıları yüzü aşan fabrikalarda üç vardiya şeklinde çalışıldığını hatırlatan taşımacılardan Taner Yılmaz ve İrfan Topçu adlı şoförler, "Özellikle sabah vardiyasında tam bir keşmekeşlik yaşanıyor. İzmir karayolundaki demiryolu geçidinde sabah treni ile saatlerimiz çakışıyor. Hemzemin geçitte uzun araç kuyrukları oluşuyor. İşlerine motosikletlerle yetişmeye çalışan işçiler canlarını hiçe sayıp kapalı bariyerlerin arasından geçip gidiyorlar. Her an ölümle sonuçlanan ciddi bir kaza yaşanabilir. Yöneticilerden, OSB'ye iki giriş kapısın bulunduğu İzmir karayoluna değil de, hemzemin geçidin olmadığı ve nispeten daha az trafik yoğunluğunun yaşandığı Ödemiş karayoluna bir an önce üçüncü kapının açılmasını istiyoruz" dedi.

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