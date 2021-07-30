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Haberler İzmir Hatalı parka jet müdahale

Hatalı parka jet müdahale

İzmir Buca'da yaşayan Refik Yavuzer adlı vatandaş, Kafeler sokağında hatalı park yapan araçları görünce telefonuyla fotoğraflarını çekti.

Hatalı parka jet müdahale

30.7.2021

Twitter hesabı üzerinden gönderisine fotoğrafları ekleyen Yavuzer, İçişleri Bakanlığı ve İzmir Valiliği'ni etiketleyerek yaşanan duruma isyan etti. İzmir Valiliği ise yapılan ihbarın ardından harekete geçerek, kısa sürede belirtilen sokakta hatalı park yapan araçların kaldırılmasını sağladı. İzmir Valiliği, şikayette bulunan Yavuzer'in paylaşımına fotoğraflı yanıt vererek araçların kaldırıldığını ve işlem yapıldığını belirtti.

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