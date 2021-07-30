Hatalı parka jet müdahale

Twitter hesabı üzerinden gönderisine fotoğrafları ekleyen Yavuzer, İçişleri Bakanlığı ve İzmir Valiliği'ni etiketleyerek yaşanan duruma isyan etti. İzmir Valiliği ise yapılan ihbarın ardından harekete geçerek, kısa sürede belirtilen sokakta hatalı park yapan araçların kaldırılmasını sağladı. İzmir Valiliği, şikayette bulunan Yavuzer'in paylaşımına fotoğraflı yanıt vererek araçların kaldırıldığını ve işlem yapıldığını belirtti.